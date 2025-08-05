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В ВСУ показали новое оружие для уничтожения российской авиации

  • 5.08.2025, 12:59
  • 3,548
В ВСУ показали новое оружие для уничтожения российской авиации
Фото: 28-я ОМБр, волонтеры

Систему можно применять для засад.

Новый наземный роботизированный комплекс противовоздушной обороны, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом, показали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода. Как пишет Defense Express, его главная задача - эффективное противодействие штурмовой авиации армии РФ.

Фото: 28-я ОМБр, волонтеры

«На вооружении 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода заметили наземный роботизированный комплекс, на который для борьбы с вражеской авиацией установили ПЗРК. А именно, на него была смонтирована турель с 9К38 «Игла», - говорится в публикации.

Фото: 28-я ОМБр, волонтеры

Фото разработки опубликовали волонтеры и официальная страница 28-й ОМБр в Instagram. Также сообщалось, что идет сбор средств на изготовление десяти таких систем, и один вертолет врага уже уничтожен с помощью этой технологии.

Фото: 28-я ОМБр, волонтеры
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