В ВСУ показали новое оружие для уничтожения российской авиации
- 5.08.2025, 12:59
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Систему можно применять для засад.
Новый наземный роботизированный комплекс противовоздушной обороны, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом, показали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода. Как пишет Defense Express, его главная задача - эффективное противодействие штурмовой авиации армии РФ.
«На вооружении 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода заметили наземный роботизированный комплекс, на который для борьбы с вражеской авиацией установили ПЗРК. А именно, на него была смонтирована турель с 9К38 «Игла», - говорится в публикации.
Фото разработки опубликовали волонтеры и официальная страница 28-й ОМБр в Instagram. Также сообщалось, что идет сбор средств на изготовление десяти таких систем, и один вертолет врага уже уничтожен с помощью этой технологии.