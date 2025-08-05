Лукашистам не удается скрыть экспортный провал 2 5.08.2025, 13:01

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За год отрицательное сальдо внешней торговли товарами увеличилось почти вдвое.

Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе — июне 2025 года составил 41 млрд 198,3 млн долларов — на 0,02% меньше, чем за аналогичный период 2024-го (41 млрд 207,4 млн), следует из официальных данных Национального статистического комитета, пишет «Позірк».

Экспорт сложился на уровне 19 млрд 7,6 млн (19 млрд 734 млн; -3,7%), импорт — 22 млрд 190,7 млн (21 млрд 473,4 млн; +3,3%). Отрицательное сальдо составило 3 млрд 183,1 млн (-1 млрд 739,4 млн; рост в 1,8 раза).

В январе отрицательное сальдо составляло 504,3 млн долларов, по итогам января — февраля — 1 млрд 22,7 млн, января — марта — 1 млрд 637,6 млн, января — апреля — 2 млрд 261,9 млн, января — мая — 2 млрд 605,9 млн. Таким образом, за месяц оно увеличилось на 22,1%.

По официальным данным Белстата, внешнеторговый оборот товаров в 2024 году составил 86 млрд 27,2 млн долларов (+3,7% к 2023 году, когда было 82 млрд 931,8 млн). Экспорт за год достиг 40 млрд 327,3 млн долларов (+1,2%; 39 млрд 840,1 млн), импорт — 45 млрд 699,9 млн (+6,1%; 43 млрд 91,7 млн). Отрицательное сальдо составило 5 млрд 372,6 млн долларов (по итогам 2023 года было -3 млрд 251,6 млн; +65,2%).

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