Страны Персидского залива — новые партнеры НАТО в космосе? 5.08.2025, 13:10

Альянс делает ставку на частные компании.

На саммите НАТО 2025 года в Гааге Альянс представил свою первую Коммерческую космическую стратегию (CSS), нацеленную на активную интеграцию частного сектора в военные операции. Документ предусматривает координацию инвестиций, обмен данными и внедрение коммерческих космических технологий в миссии НАТО — от спутниковой разведки до защищенных коммуникаций, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эта стратегия отражает растущую роль частных компаний в космической отрасли, где инновации все чаще опережают возможности государственных программ. НАТО планирует использовать успешную модель взаимодействия, уже опробованную Космическими силами США, обеспечивающие прямой доступ частных компаний к потребностям обороны.

Хотя стратегия в первую очередь адресована 32 странам-членам НАТО, она также предусматривает сотрудничество с «надежными внеблоковыми партнерами». Здесь особое значение приобретает регион Персидского залива. Такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, активно инвестируют в двойные технологии, а Бахрейн, Кувейт и Катар обладают статусом основных союзников США вне НАТО (MNNA), что создает прочную основу для взаимодействия.

Сильные двусторонние связи США с этими государствами и растущее сотрудничество между Командованием космических сил США и региональными компаниями создают условия для расширения космической экосистемы НАТО. Однако любое участие должно строиться на строгих протоколах безопасности, прозрачности и соблюдении стандартов НАТО, с ограничением доступа лишь к коммерческим услугам.

Таким образом, Персидский залив может стать важным звеном в новой архитектуре космического сотрудничества, способствуя усилению устойчивости и безопасности союзников в быстро меняющемся технологическом ландшафте.

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