Жители Курской области РФ задумали акцию протеста 1 5.08.2025, 13:33

Против бездействия чиновников.

Жители Курской области России обсуждали проведение 6 августа, в первую годовщину вторжения ВСУ, акцию, но на них началось давление, выяснил «Можем объяснить», ознакомившись с переписками в закрытом чате суджан и пообщавшись с жителями приграничья.

Жители Суджи решили собрать в центре Курска символический «дом переселенца» из вещей, которые напоминали бы об их потерянных домах. Обсуждения акции вели в закрытых районных чатов. В акции также должны были принять участие жители других пострадавших приграничных районов — в частности, Глушковского.

«Идея в том, чтобы принести вещи из родного дома: игрушки, фотографии, ключи от дома и выложить как-то красиво. Цель акции — показать, что люди потеряли и в очередной раз привлечь внимание к отсутствию нормальной помощи со стороны государства», — рассказал «МО» житель Глушковского района, собиравшийся принять участие в акции.

В результате вторжения ВСУ более 100 тысяч жителей приграничья были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них потеряли связь со своими родственниками и не стали эвакуироваться в первые дни наступления из-за успокаивающих заявлений властей. Более полугода Курские беженцы выходили на митинги, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: проваленной эвакуации и отсутствию компенсации за утерянное жилье.

Вскоре после начала обсуждений акции настоятель Свято-Троицкого храма Суджи протоиерей Евгений Шестопалов записал видео, в котором осудил идею собраться на митинг и призвал вместо этого идти в храм «помолиться о воинах»: «Годовщина 6 августа — не повод для того, чтобы митинговать и опять кричать о себе, о том, что про нас все забыли. Кто мы такие? Тут вся Россия воюет… В храм надо идти! Спокойненько взять свечечки и помолиться. О соседях, которые погибли, о воинах, которые сложили свои головы, защищая нас и освобождаю нашу землю. А не кричать, топая ногами и требуя себе еще бабла. То, что собираются (выйти на митинг) — это же позор на всю Россию и на весь мир!».

Еще зимой 2024 года Шестопалов критиковал региональные власти и обвинял их в проваленной эвакуации. Однако после личной встречи с Путиным весной 2025 года сменил риторику. В конце нынешнего видеообращения священник признается, что перед ним общался с чиновниками: «побывал в администрации, послушал, что о нас говорят и думают».

Состоится ли завтра протестная акция — неизвестно. Судя по обсуждениям в чате Суджи, люди передумали строить «дом переселенца», но обсуждают другие форматы, которые не подпадают под определение митинга.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com