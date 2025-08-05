Завтра по юго-востоку Беларуси будет неспокойно 5.08.2025, 14:00

Возможны суперячейковые грозы.

- Сегодня комфортно. Локальные короткие дожди могут пройдут лишь по крайнему востоку. Днём +22..+27°С, - пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Завтра погоду в Беларуси будет определять холодный атмосферный фронт. Ночью и в 1-ой половине дня на большей части территории он особо себя не проявит и будет выражен лишь кратковременными дождями от небольших до умеренных, которые пройдут не везде.

Во 2-ой же половине дня по юго-востоку страны на нем возникнет волна в часы максимального прогрева.

И сложатся благоприятные условия для образования конвективной облачности с грозовыми ливнями, местами сильными, в отдельных районах с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

Также возможны суперячейковые грозы.

Ночью +11..+17°С, холоднее по северо-востоку. Днём похолодает до +18..+24°С, по юго-востоку до +28°С.

Минск: Ночью +14..+16°С. Днём +19..+21°С, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, умеренный.

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