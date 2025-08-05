Экономическая «алхимия» Путина дает сбой 5.08.2025, 14:06

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Совета Федерации призывает к «жесткой экономии».

Российский бюджет стремительно теряет устойчивость: по итогам июня дефицит достиг 3,7 трлн рублей (около $46 млрд), приближаясь к установленному на 2025 год лимиту. Вместо обещанных 0,5% ВВП, дефицит может превысить 1,7%, что уже вызывает тревогу в верхах власти. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает к «жесткой экономии», пишет The Spectator (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной стал чрезмерный оптимизм чиновников. Вместо ожидаемой нефти по $66 за баррель, рост цен ограничен коридором $55–65, а укрепившийся рубль уменьшает доходы от экспорта. Доходы от нефти и газа за первое полугодие упали на 17% по сравнению с прошлым годом и на 25% — относительно прогнозов.

Рост ВВП замедлился с 4,3% в 2024 году до 1,4% в первом квартале 2025-го. Снижение темпов роста ведет к падению налоговых поступлений и росту относительного размера дефицита.

Путин пообещал не повышать налоги и не девальвировать рубль, сохранив расходы на оборону, безопасность и соцвыплаты. В результате Минфин вынужден перекладывать нагрузку на бизнес и население: сокращение субсидий, повышение сборов, акцизов и штрафов — все это уже в работе.

Оборонка остается неприкосновенной — ее доля превышает 7,7% ВВП. Однако запасы советского вооружения истощаются, и необходимы дорогие закупки.

В условиях угроз со стороны США и ЕС, любая внешняя турбулентность может обрушить шаткую бюджетную конструкцию. Ставка Путина на «экономическую устойчивость военного государства» рискует обернуться арифметическим крахом.

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