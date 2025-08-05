Журналисты FT рассказали о тайной поездке иранской делегации в Россию 5.08.2025, 14:23

Тегеран хотел заполучить важную технологию.

Связанные в иранской программой создания ядерной бомбы ученые в прошлом году посещали профильные российские научно-исследовательские структуры, выяснила Financial Times в большом расследовании, основаном на попавших в распоряжение редакции письмах, проездных документах иранских и российских корпораций. В ходе визита иранцы интересовались технологией двойного назначения, используемой для испытания ядерных бомб, а также через посредника обсуждали покупку в России изотопа, который позволяет создавать более мощные ядерные заряды.

По данным FT, тайный визит состоялся ровно год назад 4 августа 2024 года. Делегация состояла из пяти человек во главе с 43-летним иранским ученым-атомщиком Али Калвандом, который, по словам западных чиновников, работает в SPND (Организации оборонных инноваций и исследований). США называли эту секретную военно-исследовательскую структуру «прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия, существовавшей до 2004 года». Калванд сопровождали сотрудники иранской консалтинговой компании DamavandTec, находящейся под санкциями США за предоставление услуг по закупкам для SPND, а также представитель иранской военной контрразведки.

К FT также попало письмо, отправленное DamavandTec российскому поставщику в мае прошлого года, в котором был запрос на приобретении нескольких изотопов, включая тритий, который имеет мирное применение, но также может быть использован для увеличения мощности ядерных боеголовок и строго контролируется международными правилами нераспространения.

Поездка иранцев в Россию состоялась в тот момент, когда западные правительства заметили подозрительную деятельность иранских ученых, включая попытки закупить зарубежом ядерные технологии. Западные разведывательные службы полагают, что у Ирана была секретная программа по созданию ядерного оружия — помимо усилий по производству ядерного топлива — которую Верховный лидер аятолла Али Хаменеи остановил в 2003 году. До того, как Израиль и США нанесли удары по иранским ядерным объектам в июне, Вашингтон считал, что Иран не возобновлял свою оружейную программу. Однако США заявляли, что Иран предпринял шаги, которые облегчат создание бомбы, если он когда-либо решит это сделать. В мае США ввели новые санкции против SPND, предупредив, что организация занимается «научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами двойного назначения, применимыми к ядерному оружию и системам доставки ядерного оружия». Эксперты, отслеживающие ядерную деятельность Ирана, утверждают, что его стратегия долгое время основывалась на преднамеренной двусмысленности. Такой подход позволяет избегать явных нарушений норм нераспространения, одновременно потенциально используя научные исследования для развития ноу-хау, которые могли бы пригодиться, если бы Тегеран когда-нибудь решил создать бомбу.

«Подобные исследования позволяли Ирану заявлять об отсутствии программы создания ядерного оружия», — считает Дэвид Олбрайт, эксперт по ядерной программе Ирана, ныне возглавляющий некоммерческий Институт науки и международной безопасности.

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