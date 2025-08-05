Белорусы возмущены качеством продуктов в магазинах популярной сети 3 5.08.2025, 14:33

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Иллюстративное фото

Что там обнаружили?

В TikTok беларусы жалуются на продукцию в магазинах «Маяк» сети «Доброном»: одна женщина купила там пиццу с червями, другая — тухлую курятину. МАРТ проверил торговые объекты сети по всей стране и в подавляющем большинстве нашел нарушения, в том числе просрочку.

В одном ролике белоруска Марина рассказала, как купила для семьи шесть кусочков пиццы в магазине «Маяк» на улице Блохина в Новополоцке и обнаружила в них живых червей, пишет «Зеркало».

— Я достаю свой кусок, кусаю и на другом куске вижу червей, — описывает автор.

По ее словам, сотрудники магазина не извинились за случившееся и вернули лишь часть стоимости пиццы.

В другом случае минчанка Татьяна купила в «Маяке» на улице Маяковского мясо для шашлыка, в том числе куриные бедра.

— Запах у них настолько тухлый, что я до сих пор не могу выветрить из помещения, — пожаловалась женщина и призвала разобраться министра торговли Артура Карповича.

В МАРТ сообщили, что «с учетом поступающих обращений граждан» проверили магазины сети «Маяк» (ЗАО «Доброном») в нескольких городах, включая Минск, Могилев, Витебск и Гродно.

«В 47% проверенных объектов реализовалась продукция с истекшим сроком годности от 1 до 15 дней — мясная продукция, полуфабрикаты из мяса птицы, сыр, печенье, овощи и другие продукты», — рассказали в ведомстве.

Магазинам выдали предписания, запретили продажу некачественного товара на сумму более 650 рублей. Компания будет привлечена к административной ответственности.

«Маяк» — сеть магазинов по всей Беларуси, которая позиционирует себя как жесткие дискаунтеры, то есть как магазины только с низкими ценами. Первые объекты были открыты в 2021 году. Сегодня направление насчитывает более 150 торговых объектов по всей республике. Просрочки в них находили и раньше.

Компания будет привлечена кадминистративной ответственности.

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