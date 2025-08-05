«Дальше все самое интересное и сложное» 1 5.08.2025, 14:45

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Айтишница поступила в медуниверситет в 36 лет.

Белоруска-айтишница Александра Литошенко поступила на дневное обучение в Белгосмедуниверситет. Это произошло за месяц до ее 37-летия, рассказала она в Threads, заметило «Зеркало».

«Сегодня я стала студенткой 1-го курса лечебного факультета БГМУ. И все бы ничего, но мне 37 через месяц. Ровно 9 месяцев назад я загорелась этой идеей, и вот сегодня она материализовалась», — написала Александра Литошенко.

Судя по опубликованной расписке, у Александры было 352 балла для поступления. Документы она подала на дневное платное обучение, приняли ее «сверх конкурса»

Как объяснила сама женщина, для поступления ей нужно было сдавать ЦТ. Учитывается и средний балл аттестата, но, «если у вас уже есть высшее образование, то вы идете сверх плана приема». То есть такой абитуриент не участвует в общем конкурсе, и его зачислят по «усмотрению» университета — причем, «как правило, зачисляют всех».

«Дальше, конечно, все самое интересное и сложное. Поступить не равно выучиться и получить диплом. И вот что я хочу сказать: неважно, что вы задумали, просто идите и делайте. Даже если вокруг все вертят пальцем у виска. Какая, в сущности, разница? Главное, что чувствуете вы», — отметила Литошенко.

Сейчас Александра позиционирует себя как «специалист Lifestyle-медицины и нутрициолог», а также «программист в данный момент, а по первому образованию — маркетолог». Рассуждая о будущей специализации, она думает об онкологии, «но что будет через несколько лет — неизвестно».

В комментариях в Threads женщину поддерживали и делились своими историями. Например, такими:

«Моя коллега (на работе со мной на скорой работала) поступила в 40. Года быстро пролетают. Теперь она на пятый курс перешла. Все крутили возле виска. Но она такая счастливая сейчас. В жизни окружающие взрослые упрекнули о возрасте, но ни один студент во время учебы не напомнил о возрасте. Желаю вам терпения. Очень мудрый поступок».

«Лет так 35 назад наша медсестра в 35 лет поступила в мединститут. Все смеялись, и я тоже. А она назло нам проучилась и вышла дипломированным специалистом, да еще и с огромным опытом работы».

«У меня был сокурсник, который все время хотел поступить в мед. Но по разным причинам откладывал. В 39 поступил. И ничего, закончил, и все нормально».

«Я стала студенткой БГМУ в 17 лет и через месяц мне исполнилось 18, но суть не в этом, а в том, что вы большая молодец! Пусть все получится! С нами на курсе училась девушка 40 лет плюс-минус, успешно окончила обучение и уже как лет 10 работает врачом».

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