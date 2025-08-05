Украинский депутат: Лукашенко превратился в куклу 2 5.08.2025, 14:57

1,436

Реальной независимости у него нет.

Лукашенко играет роль «декорации» для информационных спецопераций Кремля? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Я бы назвал это по-другому. Лукашенко — это реинкарнация Кадырова. Только с белорусским акцентом. Фактически, не де-юре, а де-факто.

Если смотреть реально на вещи, а не на документы, юридический статус и формальные признаки, то Беларусь и Лукашенко мало чем отличаются от Чечни и Кадырова. У тех и у других есть формальные признаки государственности: собственные вооруженные силы, местные законы. У Лукашенко, как и у Кадырова, есть местные законы. Но по факту — это часть большой Российской империи, и статус этих лидеров — и Лукашенко, и Кадырова — полностью зависит от Москвы, от Путина. В каком-то смысле Путин использует их как дополнительные инструменты для своих задач.

Условно, Кадыров — это инструмент для продвижения интересов или переговорщик в странах Персидского залива и в мусульманском мире, с неким набором фейковой самостоятельности. А Минск и Лукашенко постоянно пытаются использовать в роли такого себе переговорщика с Украиной, с Западом, который вечно что-то предлагает: то площадку для переговоров, то обмен, то еще какие-то инициативы. Но по факту это такие же куклы, как и остальные российские регионы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com