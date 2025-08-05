Белоруска подала на алименты, а бывший муж в ответ - на проверку отцовства троих детей

Белоруска подала на алименты, а бывший муж в ответ - на проверку отцовства троих детей5
- 5.08.2025, 15:16
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Результату удивились оба.
Обращение в суд с целью взыскать алименты с бывшего супруга на содержание троих несовершеннолетних детей завершилось для жительницы Малоритского района неожиданной новостью — мужчина инициировал проведение генетической экспертизы. Чем все закончилось, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз, заметило «Зеркало».
Чтобы в дальнейшем быть уверенным в отцовстве (а сомнения у мужчины имелись) и финансово оказывать помощь родным детям, бывший муж заказал проведение генетической экспертизы как единственный вариант решения вопроса.
«Результаты судебно-генетической экспертизы расставили все точки над i. В ходе проведения исследования эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области исключили биологическое отцовство мужчины по отношению к двоим детям, в отношении третьего ребенка — родство подтверждено», — рассказали в комитете.
Там отметили, что преимущественно за проведением генетической экспертизы обращаются женщины с целью взыскания алиментов на содержание детей. Как правило, отцовство подтверждается. Но иногда результаты генетической экспертизы являются неожиданностью для обеих сторон — как, видимо, в этом случае.