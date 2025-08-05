The Economist: У НАТО есть уникальная возможность помочь себе и Украине 5.08.2025, 15:24

Весь восточный фланг Альянса будет под многоуровневым щитом.

После одобрения президентом США Дональдом Трампом поставок американского оружия Украине через европейских союзников НАТО, Альянс взял на себя главную роль в снабжении Киева вооружением. Это стало переломным моментом, считают бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и эксперт по безопасности Нико Ланге, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы подчеркивают, что НАТО теперь должно сосредоточиться на модернизации украинской системы противовоздушной обороны. Сейчас Украина использует разрозненные средства — от американских Patriot и NASAMS до советских ЗРК, импровизированных систем и дронов. Несмотря на это, украинцы демонстрируют высокую эффективность в защите неба.

Однако, по мнению экспертов, интеграция этих систем под координацией НАТО позволит создать полноценный, многоуровневый щит, который усилит не только оборону Украины, но и всего восточного фланга НАТО.

Они предлагают объединить данные разведки, сенсоры и искусственный интеллект, чтобы рационально использовать ресурсы — дорогие ракеты для приоритетных угроз, а более дешевые средства — для массовых атак дронов. Важным шагом также станет обеспечение Украиной дальнобойного оружия для ударов по российским аэродромам и командным пунктам.

В случае будущего перемирия, европейские страны НАТО планируют разместить «гарантийные силы» в Украине. Их защита потребует интеграции с украинской ПВО уже сейчас.

Авторы подчеркивают, что поддержка Украины в создании эффективной ПВО одновременно укрепит и обороноспособность Европы. НАТО должно немедленно начать работу с украинскими инженерами и военными над созданием единой воздушной защиты. Это инвестиция в общую безопасность.

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