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Власти хотят навязать частным предприятиям штатных идеологов

  • 5.08.2025, 15:26
Власти хотят навязать частным предприятиям штатных идеологов

По минским организациям начали рассылать письма.

Об этом сайту Charter97.org рассказал читатель.

«В частные организации Минска (в том числе в ту, где я работаю) прислали запрос на идеолога штатного. Мы все удивлены в офисе сегодня», — говорится в письме.

В письме говорится, что это требование директивы № 12 Лукашенко «О реализации основ белорусского государства». Документ был подписан еще в апреле, но некоторые его положения вступили в силу лишь 9 июля нынешнего года.

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