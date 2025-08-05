Власти хотят навязать частным предприятиям штатных идеологов
- 5.08.2025, 15:26
По минским организациям начали рассылать письма.
Об этом сайту Charter97.org рассказал читатель.
«В частные организации Минска (в том числе в ту, где я работаю) прислали запрос на идеолога штатного. Мы все удивлены в офисе сегодня», — говорится в письме.
В письме говорится, что это требование директивы № 12 Лукашенко «О реализации основ белорусского государства». Документ был подписан еще в апреле, но некоторые его положения вступили в силу лишь 9 июля нынешнего года.