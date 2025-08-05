«Теневой флот» РФ под угрозой: Панама вводит жесткие ограничения 5.08.2025, 15:37

Этот шаг имеет существенное влияние на мировую морскую торговлю.

Панама вводит жесткие ограничения на регистрацию коммерческих судов, нацеливаясь на «теневой флот» РФ, используемый для нелегальной транспортировки российской нефти в обход санкций, сообщила Служба внешней разведки Украины.

Уже в этом месяце страна прекратит регистрировать нефтяные танкеры возрастом более 15 лет.

Этот шаг имеет существенное влияние на мировую морскую торговлю, ведь Панама является вторым по величине регистратором коммерческих судов в мире.

Кроме возрастных ограничений, введут регулярные дополнительные проверки каждые три месяца для контроля соответствия танкеров сертификационным требованиям, которые ходят под панамским флагом.

Новые правила непосредственно ударят по значительной части российского «теневого флота»: средний возраст танкеров, перевозящих российскую нефть, достигает 20-25 лет, из-за чего многие из них не будут соответствовать новым требованиям.

Ранее, Морское управление Содружества Багамских островов сообщило о планах исключать из реестра суда, принадлежащие российским компаниям или участвующие в торговле с Россией и ходящие под багамским флагом.

Карибский регулятор подчеркнул, что любое судно под багамским флагом, которое попадет под санкции, будет исключено из государственного реестра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com