Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
- 5.08.2025, 15:55
Из-за покупки нефти у РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих 24 часов может существенно повысить тарифы на индийский импорт.
Трамп раскритиковал Индию за чрезмерные торговые барьеры и экономическое сотрудничество с Россией.
По словам президента США, Индия уже имеет «самый высокий тариф среди всех», но этого недостаточно.
«У них самый высокий тариф среди всех... Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину», - подчеркнул Трамп.