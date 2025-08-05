Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа 5.08.2025, 15:55

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Из-за покупки нефти у РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих 24 часов может существенно повысить тарифы на индийский импорт.

Трамп раскритиковал Индию за чрезмерные торговые барьеры и экономическое сотрудничество с Россией.

По словам президента США, Индия уже имеет «самый высокий тариф среди всех», но этого недостаточно.

«У них самый высокий тариф среди всех... Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину», - подчеркнул Трамп.

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