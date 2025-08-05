Reuters: Путин отвергает ультиматум Трампа 5.08.2025, 16:15

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Несмотря на угрозу новых санкций.

Путин вряд ли выполнит ультиматум президента США Дональда Трампа, требующий прекращения войны в Украине к пятнице, несмотря на угрозу новых санкций и 100% тарифов на российскую нефть, сообщили Reuters источники, близкие к Кремлю (перевод — сайт Charter97.org).

По их словам, Путин считает, что Россия выигрывает на поле боя, а дополнительные санкции США не окажут серьезного влияния после уже принятых мер за 3,5 года конфликта.

Цель Путина остается прежней — полное установление контроля над четырьмя регионами Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Только после этого, по мнению источников, он будет готов обсуждать мирное соглашение.

Несмотря на желание сохранить отношения с Трампом и улучшить диалог с Западом, Путин не готов прекращать наступление. Как отметил один из собеседников агентства, "армия и народ не поймут, если он остановится сейчас".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву на фоне усиления риторики с обеих сторон. Белый дом заявил, что Трамп «хочет остановить кровопролитие» и именно поэтому угрожает жесткими мерами.

Однако в Кремле уверены, что Трамп может не выполнить свои угрозы, а Китай и Индия вряд ли откажутся от российской нефти.

Несмотря на потери от санкций, экономика России адаптировалась, а война продолжается — с помощью поставок снарядов из КНДР и импорта из Китая. Источники утверждают, что Генштаб РФ ожидает краха украинской обороны в ближайшие месяцы.

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