В Жлобине ликвидируют легендарную фабрику 2 5.08.2025, 16:22

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Годовой убыток превысил $1 миллион.

Телеграм-канал «Свободный Жлобин» сообщил 5 августа о том, что в райцентре ходят слухи о ликвидации предприятия БЕЛФА — это самый крупный в Европе производитель искусственного и шерстяного меха на трикотажной основе.

По данным канала, о закрытии фабрики «говорят уже минимум месяц», и ликвидация предприятия может произойти «уже этой осенью».

Никакой официальной информации об этом, поэтому «Флагшток» проверил слухи.

Фабрика легендарна тем, что ее меха использовали местные умельцы для шитья мягких игрушек, которыми славился Жлобин — особенно в 2000-х годах, когда на вокзале райцентра продавцы ярких игрушек массово осаждали поезда.

Предприятие, успешно работавшее более 40 лет, в последние годы действительно стало «фабрикой по производству убытков». Об этом свидетельствуют ежегодные отчеты о деятельности предприятия, которые изучили журналисты.

По итогам 2024 года чистый убыток предприятия стал рекордным и составил 3 млн 159 тыс. рублей (более 1 млн долларов). По итогам 2023 года — 2 млн 276 тыс. руб.

2022 год был для фабрики более успешным, но в плюс выйти все равно не удалось — убыток составил 291 тысячу рублей. А еще ранее, в 2021 году, предприятие сработало в минус 2 млн 859 тыс. руб.

Судя по данным в отчетах, фабрика могла взять краткосрочный и долгосрочный кредиты. Но продает она меньше, чем производит, падает прибыльность. На фоне этого происходит закупка оборудования, на предприятии заполняются склады готовой продукцией.

«Работают так, словно никакого минуса нет. В нормальном мире они бы перестраивали процессы. Но в Беларуси предприятия могут функционировать с любыми минусами, пока их хочет датировать государство», — прокомментировал ситуацию эксперт.

О нынешней численности работников на БЕЛФА не сообщается, но известно, что в 2022 году здесь работало 345 человек.

Свежих вакансий фабрика давно не публиковала, на звонок в отдел кадров никто не ответил. Зато в другом подразделении, куда «Флагшток» позвонил от имени покупателя, признались: предприятие действительно готовят к закрытию, производство остановилось:

«Ликвидационный период начнется с 11 августа. Продолжится до 10 мая с возможным последующим продлением. Фабрика уже ничего не делает, производство стоит. Работников переводят кого на 2/3, кого за свой счет».

Сейчас предприятие ведет распродажу продукции, которая накопилась на складах.

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