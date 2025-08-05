Белорусские дети могут быть вовлечены в военные схемы Кремля 5.08.2025, 16:41

Иллюстративное фото

В школах начнут готовить операторов дронов.

В белорусских школах начнут готовить операторов дронов. Об этом заявляют белорусские военные. Значит ли это, что таким образом начинают готовить из белорусских детей потенциальных операторов дронов для военных целей?

«Белсат» разбирался вместе с журналистом-расследователем Татьяной Ашуркевич.

В Беларуси учеников 8 и 9 классов будут учить пользоваться дронами

В Беларуси военные заявили о том, что начали подготовку операторов беспилотников прямо со школы – для этого откроют специализированные классы, где детей будут учить управлению дронами. Все это выглядит тревожно, особенно на фоне расследования, опубликованного недавно в издании Insider, в котором рассказывается, как в России сотни тысяч школьников вовлечены в программы Министерства обороны по созданию дронов для военных целей, для убийства мирных украинских граждан.

Есть ли какие-то параллели между программой, согласно которой Минобороны РФ вовлекает детей в военные процессы, и стремлением белoрусских военных начать обучение белoрусских детей управлению дронами?

По мнению журналистки Татьяной Ашуркевич, появление такой новости – это естественный процесс, ведь Лукашенко всегда любил повторять за Россией.

Она уверена, что в Беларуси пока еще все находится на каких-то начальных этапах и не имеет такого масштаба, как в России, где процесс вовлечения детей в военные программы начинается чуть ли не с детского сада. На это выделяются огромные деньги из бюджета, а возраст для участия детей в конкурсах по управлению дронами был снижен с 10 до семи лет. Причем предложил это сделать лично Путин.

Татьяна считает, что в Беларуси сейчас хотят поймать такой же «вайб», пытаясь понять, что делает Путин – чтобы не отставать.

«Мне кажется, что Лукашенко прямо сейчас готовит все свои структуры к тому, чтобы на всякий случай быть подготовленным к следующему шагу Путина, хотя и не представляет, каким он будет. Поэтому удобнее – быть готовым к этому. И тоже показывать: мы с тобой, если что, мы поддержим», – отмечает Татьяна.

Желанием продемонстрировать свою поддержку Путину может объясняться и то, что белoрусские военные делают свои заявления столь открыто. Это в то время, как в России всеми силами пытаются замаскировать эту программу под совершенно безобидные конкурсы. По словам Татьяны, российским детям настоятельно рекомендуют, чтобы все выполняемые задания они скрывали, и собираемые дроны якобы непосредственно не связаны с так называемой специальной военной операцией. Для своих разработок, отмечает журналистка, дети должны во время конкурсов придумать «гражданское» назначение – для прикрытия истинных целей.

«Организаторы, с которыми мне удалось поговорить, подтвердили, что на самом деле все прекрасно понимают, куда идут эти дроны, для чего это все создается. И да, очень умные дети приглашаются на эти конкурсы, собирают абсолютно разные установки вроде систем отслеживания дронов, а кажется это все под каким-то гражданским, безобидным соусом. Однако когда читаешь эти задания, то становится понятно, что цель у них только одна, что подтвердили мне и сами дети, и организаторы конкурсов», – отвечает Татьяна.

Разве управлять дронами – плохо?

Может быть, в таком обучении управлению дронами нет ничего крамольного, спрашиваем Татьяну. Дроны же используются и для других целей.

«Если мы говорим просто о каком-то техническом образовании и каких-то конкурсах, которые развивают детей, то с этим все в порядке и к этому вопросов нет. Но если взрослые люди организуют конкурсы, непосредственно созданные для того, чтобы очень умные дети создавали новые разработки, и при этом не скрывается, что они понимают, куда идут эти разработки, то это считается военным преступлением. Ведь они не имеют права по всем конвенциям, которые, кстати, Россия ратифицировала, втягивать детей до 18 лет в такое прямое участие в войне», – отмечает Татьяна Ашуркевич.

При этом журналистка добавляет, что такое поведение российских властей ставит этих детей под легитимный удар со стороны украинцев.

«Потому что в своем расследовании я упоминала, и сами дети мне об этом говорили, что с этих конкурсов их впоследствии приглашают в такие открытые военные лаборатории, которые существуют на заводах, где производится оружие. И вот, работая там, дети как раз становятся той самой целью. То есть, по сути, российское государство, и это не то что какой-то сюрприз, равнодушная к своим людям и к своим детям, когда нужно выбрать войну», – говорит журналистка.

По мнению Татьяны, уровень цинизма в России в этом вопросе максимальный, так как власти понимают, что эти умные дети могут приносить большую пользу просто какому-то техническому сектору, но целенаправленно используют их для войны, выделяя огромные деньги для того, чтобы дети разрабатывали технику для войны в Украине.

Татьяна отмечает, что часто в комментариях под видео с расследованием читает о том, что, мол, в Украине детей тоже учат управлению дронами. Но разница в том, отмечает журналистка, что украинских детей учат управлению небольшими дронами, на которых невозможно проносить даже какую-то малейшую бомбу. Что же касается России, то там подготовка идет с младших классов, с семилетнего возраста, и эти дети, когда им исполняется 13 лет, начинают в государственных кружках обучать российских военных правильно управлять дронами, о чем рассказывал ей один из участников.

Участие белoрусских детей в российских конкурсах

Одним из таких конкурсов, в котором детям даются задания, похожие на военные, является конкурс «Большие вызовы». Как оказалось, белoрусские дети были непосредственно вовлечены в него.

Участие белoрусских детей в этой мутной военной схеме подтвердила и Татьяна.

«Белорусские дети принимают участие в «Больших вызовах», и, по-моему, они тоже участвовали в еще одном абсолютно военизированном конкурсе «Архипелаг». На самом деле, неудивительно, что беларусские дети приезжают и принимают участие в них, потому что на сам конкурс «Большие вызовы» в этом году поступило 16,5 тысяч заявок от детей из стран СНГ. Но на этом конкурсе есть разные направления, поэтому, возможно, это было направление, связанное с какой-либо биомедициной, и ничего военного там нет», – отметила Татьяна.

От онлайн-игр до реальных действий

Как отмечается в расследовании Insider, пунктом отбора детей, своеобразным хабом на различные конкурсы является цифровая платформа «Берлога», где детям даются безобидные задания типа принести с помощью дрона виртуальным пчелам мед. Но расследование выявило, что через эту платформу происходит отбор лучших игроков для участия в офлайн-конкурсах.

Но существуют ли другие платформы, где виртуальных игроков отбирают для участия в офлайн-мероприятиях? Ведь недавно появилось мнение о том, что Кремлю понадобилось национализировать компанию «Леста» – разработчика известной игры «Мир танков», чтобы иметь влияние на ее аудиторию и выявлять наиболее способных среди них, чтобы ангажировать в военную сферу.

Татьяна считает, что вся эта российская система ужасна тем, что затягивает детей с младенчества и ведет их к возрасту примерно 21–22 лет.

«Растет поколение, которое уже живет в той парадигме, что война – это что-то привычное, что это круто, как та игра про медведей «Берлога», в которой дети должны управлять дронами, защищать кибермед от кибернасекомых. Для них это становится нормой. И тут надо говорить о каком-то масштабе, комплексном подходе, потому что все начинается с этой игры, а после все приходит к конкурсам, которых очень много. Позже дети переходят к настоящим "патриотическим" играм, где они уже выполняют настоящие военные задания – работают военкорами, собирают автоматы. Эта игра называется "Зарница", которую проводят компании, попавшие под санкции за милитаризацию и депортацию украинских детей», – говорит журналистка.

То есть, по сути, идет такой комплекс мероприятий, чтобы приучить молодежь к тому «что война для России – это о'кей», – подытоживает Татьяна Ашуркевич.

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