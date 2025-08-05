Заменит ли искусственный интеллект человеческое творчество? 5.08.2025, 16:43

Необходимо сохранить баланс.

Искусственный интеллект стремительно меняет мир, проникая во все сферы — от индустрии до повседневной жизни. Но вместе с этим растут и опасения, что ИИ заменит человеческое творчество, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Один из главных страхов связан с тем, что постоянное использование ИИ для решения творческих задач может привести к «атрофии навыков». Сторонники этой теории считают, что мышление — как мышца, требует постоянной тренировки. Если же мы начнем доверять творческое мышление машинам, рискуем утратить способности, выработанные за миллионы лет эволюции.

Более реальная угроза — экономическая. Если машины станут создавать контент дешевле и быстрее, это подорвет коммерческую ценность человеческого творчества. В результате снизится спрос на художников, писателей, музыкантов и других креативных специалистов. Это, в свою очередь, приведет к сокращению инвестиций и образования в сфере искусств.

В долгосрочной перспективе это может изменить сам характер культуры и развлечений: большая часть контента станет машинной, а мотивация для человеческого творчества — все слабее.

Может ли мир, где искусство создают исключительно машины, стать реальностью? Ответ пока неясен. Но уже сейчас важно задуматься, как сохранить баланс между использованием ИИ и развитием уникального человеческого потенциала.

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