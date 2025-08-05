Роман Свитан: Война в Украине стала борьбой дронов и пехотных диверсантов 5.08.2025, 16:47

Роман Свитан

Беспилотники полностью изменили правила боя.

Украинский фронт все больше уходит под землю: солдаты зарываются в бункеры, а небо над линией соприкосновения — сплошная зона смерти от дронов. Новая реальность войны в Украине — это господство беспилотников, которые меняют саму суть боевых действий, пишет издание The Economist.

В условиях, когда глубина зоны поражения от БпЛА доходит до 15-20 километров, возможно ли теперь вообще говорить о продвижении войск или классическое наступление уже стало самоубийством? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Классическое наступление, как это было в прошлом тысячелетии, во Второй мировой войне, однозначно невозможно — из-за формирования «килл-зоны» с обеих сторон. Раньше это называлось серой зоной, а теперь — зоной смерти, потому что любое движение в этом пространстве сразу же поражается, причем с разных направлений.

Естественно, техника сейчас становится практически бесполезной. Поэтому она, по сути, и не используется. В основном сейчас наступательные действия предпринимает Россия, а ВСУ находятся в обороне. Когда россияне пытаются наступать с использованием техники — для них это заканчивается плачевно. Поэтому они используют преимущественно «живую силу», применяя тактику так называемого тактического просачивания — когда по одному, два, три, максимум пять человек пытаются пробраться между позициями украинской армии.

Если им удается просочиться и их не уничтожают в процессе — они накапливаются в тылах и пытаются действовать до тех пор, пока ВСУ не нанесут по ним удар другими средствами поражения.

Сейчас проведение широкомасштабных наступательных операций действительно невозможно. Единственная возможность использования живой силы — это описанные методы просачивания. Также активно применяются тактические приемы перерезания логистических путей с помощью дронов: снабжения, ротации, отступления. Этими приемами обе стороны активно пользуются на линии боевого соприкосновения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com