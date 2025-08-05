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На eBay выставили редкую белорусскую золотую монету

  • 5.08.2025, 17:21
На eBay выставили редкую белорусскую золотую монету
Фото: Shutterstock

Цена почти в шесть раз выше первоначальной.

На eBay появилось необычное предложение — за 2750 долларов можно приобрести редкую белорусскую монету из золота серии «Зимние виды спорта. Фристайл». Объявление заметило издание Myfin.by.

Монета была выпущена 1 ноября 2018 года, она сопровождается сертификатом подлинности от Нацбанка Беларуси. В документе указано, что изделие весит 7,78 грамма, а качество чеканки высшей категорией.

Нацбанк продавал монету в 2018 году за 990 рублей. Тогда это было около 470 долларов. Но тираж был всего 350 экземпляров — и все они распроданы.

Кроме самой цены в 2750 долларов (8228 рублей по курсу Нацбанка на 5 августа), покупателю предстоит заплатить почти 40 долларов за доставку (119 рублей).

Коллаж из фото, опубликованных в объявлении на ebay.com: zerkalo.io

Эксперт-нумизмат Сергей Колбун прокомментировал изданию, что это адекватная цена:

— Монета очень классная, цена соответствует действительности, учитывая еще и очень маленький тираж — всего 350 экземпляров. Данную монету тяжело найти на рынке, все подобные монеты уходят в частные коллекции. Такие редкие и ценные монеты при выпуске в свободную продажу практически не попадают, они бронируются заранее. В данной монете только золота 7,78 грамма, что на рынке равняется 900 долларам. В общем, эта монета, безусловно, стоит своих денег.

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