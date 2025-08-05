В РФ цены на бензин установили исторический рекорд второй день подряд 5.08.2025, 17:26

После остановки двух крупных НПЗ «Роснефти».

Бензин продолжает стремительно дорожать на российском оптовом рынке, несмотря на попытки властей затормозить рост цен полным запретом на вывоз топлива из страны, пишет The Moscow Times.

Во вторник на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость Аи-95 второй день подряд установила исторический рекорд: котировки поднимались до 77967 рублей за тонну, прибавив 1,2% за день.

Аи-92 подорожал на 1,01%, до 67314 рублей за тонну и вплотную подобрался к абсолютному максимуму, показанному в сентябре 2023 года (70 тысяч рублей за тонну).

С начала года бензин в опте подорожал на 30%. И этот тренд может продолжиться, поскольку на рынке возникла угроза дефицита, рассказывали Reuters источники на рынке.

Накануне стало известно, что два крупных российских НПЗ вынуждено остановили производство из-за возобновившихся атак украинских дронов на энергообъекты. Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год полностью прекратил выпуск, а Рязанский НПЗ — крупнейший в «Роснефти», входящий в топ-5 крупнейших в России и снабжающий в том числе московский регион — остановил примерно половину мощностей.

Из трех установок переработки нефти на Рязанском НПЗ вышли из строя две, а его ремонт может затянуться на неделю или даже несколько недель, рассказали источники Reuters.

Стремительный рост стоимости бензина в опте «может быть предвестником дополнительного ускорения роста розничных цен на бензин», пишут аналитики Альфа-банка. Топливо на АЗС резко дорожает 6 недель подряд, напоминают они. В Москве за июль и первую неделю августа Аи-92 и Аи-95 подорожал в среднем почти на рубль, а с начала года — на 2,72 и 2,9 рубля соответственно, по данным Московской топливной ассоциации.

Годовой рост розничных цен на бензин в России, по данным Росстата, превышает 11%. А это «в будущем может способствовать ускоренному росту цен на широкий круг товаров и услуг», пишет Альфа-банк.

Частые ремонты НПЗ, которые в прошлом году подвергались регулярным налетам БПЛА, стали одной из причин нехватки бензина, наряду с низкими запасами у частных АЗС и проблемами в аэропортах, из-за которых люди стали больше пользоваться автотранспортом, говорят источники Reuters.

Сколько именно производится в России топлива, достоверно неизвестно. Власти еще в 2024 году, после налетов БПЛА на нефтезаводы, засекретили официальную статистику выпуска бензина, а затем — и дизельного топлива. По оценкам Reuters, в прошлом году объемы нефтепереработки в стране откатились к 12-летним минимумам — 269,9 млн тонн.

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