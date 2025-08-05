В Беларуси откорректировали ПДД

В Беларуси откорректировали ПДД4
- 5.08.2025, 17:39
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Новые правила заработают с 1 сентября.
Лукашенко подписал указ, которым корректируются правила дорожного движения.
Документом закрепляется обязанность велосипедистов и самокатчиков спешиваться при пересечении проезжей части дороги. Это связано с тем, что за последние несколько лет увеличилось количество ДТП с участием этой категории участников дорожного движения. Только за два года таких аварий произошло около 900.
Кроме того, комплексно пересмотрены подходы к использованию средств персональной мобильности, «поскольку появились новые устройства, не подпадающие под классическое понятие». Они способны развивать скорость до 80 км/ч и по техническим параметрам соответствуют больше электроскутерам и мопедам, чем электросамокатам.
«По сути, речь идет о полноценном транспорте, который передвигается по тротуару, создавая опасность для пешеходов», — отметили в пресс-службе Лукашенко.
В этой связи уточняется само понятие «средство персональной мобильности». Под ним понимается устройство, имеющее электродвигатель и максимальную скорость до 25 км/ч. Вводятся скоростные ограничения: ездить на электросамокатах, сегвеях, моноколесах можно будет по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч, по тротуару — не более 10 км/ч. Устанавливается запрет передвижения тяжелых устройств, масса которых превышает 35 кг, по тротуару.
Электрическим устройствам, которые по техническим характеристикам могут быть отнесены к мопедам и мотоциклам, дается право участвовать в дорожном движении. Для этого нужно будет подтвердить тип транспортного средства, оформить на него электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ.
Уточнены иные положения правил дорожного движения. В частности, территории садоводческих товариществ теперь отнесены к жилой зоне.
Основные нормы указа вступают в силу с 1 сентября.