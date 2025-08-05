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Сериал «Чужой: Земля» — лучшее, что случалось с франшизой

  • 5.08.2025, 18:07
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Сериал «Чужой: Земля» — лучшее, что случалось с франшизой

Сюжет невероятно точно переосмыслен под актуальную повестку.

Сериал «Чужой: Земля» — первый в истории франшизы телепроект в формате live-action, премьера которого состоится 12 августа. Шоураннером выступил Ной Хоули, известный способностью переосмыслять культовые сюжеты под актуальную повестку, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Действие сериала разворачивается в 2120 году — за два года до событий оригинального «Чужого» Ридли Скотта. Сюжет строится на пересечении двух линий: экипаж космического корабля, перевозящий инопланетные формы жизни для корпорации, и биотехнологический проект, в котором сознания смертельно больных детей переселяются в синтетические тела.

После крушения корабля на Земле, сюжет перерастает в корпоративную войну между гигантами — с участием гибридов, киборгов и ксеноморфов. Главная героиня, Уэнди, в духе Рипли, оказывается на стыке человеческого и нечеловеческого.

Хоули поднимает темы искусственного интеллекта, этики прогресса и корпоративной власти, превращая «Чужого: Земля» не только в мрачный научно-фантастический хоррор, но и в философскую притчу о человечности. Эстетика шоу сохраняет фирменную атмосферу франшизы — темные коридоры, крики, кислотная кровь и готический ужас.

По мнению критиков, «Чужой: Земля» — лучшее, что случалось с серией со времен «Чужих» Джеймса Кэмерона.

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