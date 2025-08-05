Фанаты Oasis установили рекорд по покупкам пива на концерте в Лондоне 5.08.2025, 18:26

Рок-группа провела первый концерт после воссоединения и 16-летнего перерыва.

Фанаты рок-группы Oasis, которая дала концерт впервые за 16 лет, установили рекорд по покупкам пива на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В каждую из пяти ночей концерта было продано около 250 тыс. пинт пива. Об этом пишет The Times.

По данным кейтеринговой компании, обслуживавшей концерты, каждую ночь было продано не менее 250 тыс. пинт пива что принесло выручку, превышающую £2 млн. В среднем на одного гостя пришлось по три пинты пива.

Для сравнения, во время концерта на том же стадионе Coldplay в 2024 году продавали 120 тыс. пинт за вечер, а на концертах Телйор Свифт «ушло» 40 тыс. пинт. Во Франции рекорд по потреблению пива на стадионе Stade de France составил 137 тыс. пинт за одну ночь. Этот рекорд был установлен во время матча Кубка мира по регби между Ирландией и Шотландией в 2023 году.

В июне британская радиостанция Radio X запустила в преддверии концертов выпустила серию «пивонепроницаемых курток». Парка, стилизованная под эстетику братьев Галлахер, была выпущена тиражом 250 экземпляров.

Рок-группа Oasis — одна из самых коммерчески успешных групп 1990-х. Она входит в «большую четверку» британской популярной музыки вместе с Blur, Suede и Pulp. Проект основан в 1991 году в Манчестере братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Летом 2025 года группа Oasis провела первый концерт после воссоединения и 16-летнего перерыва.

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