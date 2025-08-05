Зеленский провел телефонный разговор с Трампом 5.08.2025, 18:47

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Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и назвал его продуктивным.

«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и прочного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — написал Зеленский.

Он сообщил, что в ходе разговора были скоординированы позиции Украины и Соединенных Штатов. Он также проинформировал Трампа об ударах по Киеву и другим населенным пунктам.

Обсуждался и вопрос санкций, оборонное взаимодействие со странами НАТО. По словам Зеленского, в ближайшее время Украина и США могут заключить одно из сильнейших соглашений по дронам.

«Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, президент Трамп!», — написал Зеленский.

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