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Белгидромет рассказал, как частые дожди летом повлияли на картофель

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  • 5.08.2025, 19:18
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Белгидромет рассказал, как частые дожди летом повлияли на картофель

Похоже, дефицит картошки в стране продолжится.

Белгидромет сказал, как частые дожди летом повлияли на картофель в Беларуси. Подробности БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Белгидромете уточнили, что, согласно последним данным, у картофеля повсеместно завершилось цветение и на некоторых полях началось естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля 2025 года превышает уровень 2024 на аналогичный период.

«Частые дожди этим летом и переувлажнение почвы создали условия для появления фитофтороза. Ряд метеостанций на наблюдаемых полях отмечают повреждение картофеля данной болезнью», - обратили внимание в Белгидромете.

Специалисты уточняют, что в ближайшие дни умеренный температурный режим поспособствует дальнейшему росту клубней, но погода по-прежнему будет и далее провоцировать прогрессирование фитофтороза.

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