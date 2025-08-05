На подконтрольной Украине территории демонтировали последний памятник Ленину 4 5.08.2025, 20:03

Его демонтаж стал частью процесса декоммунизации.

Последний памятник вождю российских большевиков Владимиру Ленину на подконтрольной Украине территории официально демонтировали 1 августа. Сообщение с соответствующим фотоотчетом обнародовано на странице «Деколонізація. Україна» в Facebook 4 августа.

По данным активистов, памятник в Рудковцах Хмельницкой области был последним в Украине объектом, увековечивающим личность Ленина в публичном пространстве. Его демонтаж стал частью процесса декоммунизации, который идет в стране с 2015 года, в соответствии с законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

«По состоянию на 1 августа 2025 года коммунальным предприятием Новоушицкого поселкового совета ХП "Комунальник" осуществлен демонтаж указанного бюста (фото прилагается) с последующим вывозом бюста на производственную территорию предприятия», – говорится в заявлении Новоушицкого поселкового совета, которое приводит «Деколонізація. Україна».

В комментарии изданию «Суспільне Хмельницький» новоушицкий поселковый голова Анатолий Олейник уточнил, что памятник Ленину в Рудковцах стоял на территории заброшенной старой школы. По словам чиновника, «памятника как такового там не было, потому что там лица Ленина вообще не было».

«Лицо было полностью сбито. Табличку тоже сняли давно. Когда была первая волна декоммунизации, все памятники, кто мог, поскидывали, а кто нет – сбивали лицо. И этот памятник Ленину на территории заброшенной школы зарос и так стоял. Честно, я сам не знал, что он там есть», – прокомментировал Олейник.

Памятник вождю российских большевиков разместили в помещении местного коммунального предприятия, где находятся другие демонтированные советские символы, отметил поселковый голова.

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