ВСУ получат новую помощь от Хорватии в рамках нового механизма
- 5.08.2025, 20:27
Об этом сообщил Зеленский.
Хорватия предоставит украинским защитникам новую помощь. Это произойдет в рамках механизма SAFE.
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По словам главы украинского государства, он провел разговор с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Зеленский поздравил хорватов с Днем победы и благодарности отечеству.
Президент рассказал, что проинформировал главу хорватского правительства о ситуации на фронте, увеличении российских ударов по гражданским, а также сотрудничестве с партнерами для усиления ВСУ. В частности, стороны обсудили новый механизм, в рамках которого страны Европы покупают американское оружие для украинских воинов.
«Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины. Хорватия выделит свою часть на поддержку наших воинов. Спасибо!» - добавил Зеленский.
Механизм SAFE (Security Action for Europe) - это новая финансовая инициатива Европейского Союза, принятая 27 мая 2025 года, направленная на укрепление оборонной промышленности и повышение готовности ЕС к защите своих интересов.
В рамках SAFE предусмотрено выделение до 150 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов для стран-членов ЕС, Украины и других партнеров, заинтересованных в совместных оборонных проектах.
Также SAFE предусматривает возможность заказа оружия для стран ЕС на украинских предприятиях.