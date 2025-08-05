ВСУ получат новую помощь от Хорватии в рамках нового механизма 5.08.2025, 20:27

Об этом сообщил Зеленский.

Хорватия предоставит украинским защитникам новую помощь. Это произойдет в рамках механизма SAFE.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы украинского государства, он провел разговор с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Зеленский поздравил хорватов с Днем победы и благодарности отечеству.

Президент рассказал, что проинформировал главу хорватского правительства о ситуации на фронте, увеличении российских ударов по гражданским, а также сотрудничестве с партнерами для усиления ВСУ. В частности, стороны обсудили новый механизм, в рамках которого страны Европы покупают американское оружие для украинских воинов.

«Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины. Хорватия выделит свою часть на поддержку наших воинов. Спасибо!» - добавил Зеленский.

Механизм SAFE (Security Action for Europe) - это новая финансовая инициатива Европейского Союза, принятая 27 мая 2025 года, направленная на укрепление оборонной промышленности и повышение готовности ЕС к защите своих интересов.

В рамках SAFE предусмотрено выделение до 150 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов для стран-членов ЕС, Украины и других партнеров, заинтересованных в совместных оборонных проектах.

Также SAFE предусматривает возможность заказа оружия для стран ЕС на украинских предприятиях.

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