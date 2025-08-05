Лидер чемпионата Беларуси продлил контракт с 37-летним футболистом сразу на 5 лет 5.08.2025, 20:38

Сергей Баланович

Маркетинговый ход?

Защитник Сергей Баланович, являющийся капитаном в витебском «МЛ», задержится в клубе аж до конца 2030 года — к тому моменту ему успеет исполниться 43 года, пишет «Смартпресс».

Экс-футболист сборной Беларуси известен в Беларуси, помимо «МЛ», выступлениями за пинскую «Волну», солигорский «Шахтер» и «Слуцк». Руководство последнего в 2022 году не стало продлевать трудовые отношения с футболистом, в результате чего он перешел в стан витеблян, тогда ещё выступавших в первой лиге.

С ними Баланович не просто вышел в элитный дивизион, но и теперь является стабильным игроком стартового состава. Он принял участие в 15 матчах высшей лиги-2025 и оформил одну результативную передачу.

Тем не менее новость о 5-летней договоренности все равно шокировала белорусскую общественность. Представители белорусского чемпионата предпочитают избегать соглашений сроком более двух лет, тогда как Балановичу был предложен контракт сроком в два с половиной раза больше. К тому же Сергей — ветеран, хоть и имеющий богатый опыт игры, в том числе — за границей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com