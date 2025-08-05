Цены на нефть упали
- 5.08.2025, 21:08
- 1,162
Нефть Brent опустилась до $67,52 за баррель.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на минимуме упала на 1,8%, до $67,52 за баррель. К 20:01 по Минску снижение замедлилось до 1,33%, нефть отскочила к $67,85 за баррель.
Котировки упали после того, как Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие с Украиной. Собеседник агентства отметил, что способствовать этому решению может визит спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе. По словам другого источника, Москва может согласиться на это предложение, но только при условии, что Киев также подпишется под ним.