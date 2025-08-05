закрыть
5 августа 2025, вторник, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на нефть упали

  • 5.08.2025, 21:08
  • 1,162
Цены на нефть упали

Нефть Brent опустилась до $67,52 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на минимуме упала на 1,8%, до $67,52 за баррель. К 20:01 по Минску снижение замедлилось до 1,33%, нефть отскочила к $67,85 за баррель.

Котировки упали после того, как Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие с Украиной. Собеседник агентства отметил, что способствовать этому решению может визит спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе. По словам другого источника, Москва может согласиться на это предложение, но только при условии, что Киев также подпишется под ним.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»