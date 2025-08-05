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В Могилеве горел отель

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  • 5.08.2025, 21:13
В Могилеве горел отель

Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

5 августа спасатели оперативно потушили возгорание в одном из могилевских отелей на улице Ленинской. Сообщение о пожаре в техническом помещении (тепловом узле) поступило в 16:39 от сотрудников учреждения.

Прибывшие на место спасатели увидели дым, идущий из подвального помещения. Для ликвидации возгорания было задействовано 7 единиц техники.

Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Никто не пострадал.

В результате пожара повреждены два водонагревателя, закопчены стены и потолок в техническом помещении. Причины происшествия выясняются.

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