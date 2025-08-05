Трамп пошутил об установке ядерных ракет в Белом доме

Трамп пошутил об установке ядерных ракет в Белом доме4
- 5.08.2025, 21:16
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Он прокричал об этом журналистам с крыши резиденции.
Президент США Дональд Трамп пошутил, что на территории Белого дома будут установлены ядерные ракеты. Он прокричал об этом журналистам с крыши резиденции.
«Ракеты. Ядерные ракеты», — ответил он на вопрос репортеров о том, что планируется построить на территории Белого дома.
В Белом доме по решению Трампа планируется бальный зал. Строительство зала начнется в сентябре, это станет крупнейшей трансформацией комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна. Проект будет профинансирован из личных средств президента США.