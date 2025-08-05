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Трамп пошутил об установке ядерных ракет в Белом доме

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  • 5.08.2025, 21:16
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Трамп пошутил об установке ядерных ракет в Белом доме

Он прокричал об этом журналистам с крыши резиденции.

Президент США Дональд Трамп пошутил, что на территории Белого дома будут установлены ядерные ракеты. Он прокричал об этом журналистам с крыши резиденции.

«Ракеты. Ядерные ракеты», — ответил он на вопрос репортеров о том, что планируется построить на территории Белого дома.

В Белом доме по решению Трампа планируется бальный зал. Строительство зала начнется в сентябре, это станет крупнейшей трансформацией комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна. Проект будет профинансирован из личных средств президента США.

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