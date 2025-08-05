В Минске безбилетница облила водкой контролеров и попыталась избить их бутылкой 4 5.08.2025, 21:34

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Что было дальше.

В Минске огласили приговор 35-летней ранее не судимой горожанке, которую обвиняли в насилии над контролерами, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.

В тот день фигурантка распивала спиртные напитки в гостях у подруги. По пути домой она зашла в магазин, где познакомилась с компанией, с которой также выпила. После, купив на последние деньги бутылку водки и пачку сигарет, минчанка отправилась на троллейбусе домой.

Вдруг в салон вошли контролеры и сразу обратили внимание на странное поведение фигурантки — та стояла на коленях на сиденье и, высунув голову в форточку, что-то кричала. Поскольку у минчанки не был оплачен проезд, ее попросили выйти на ближайшей остановке «Ст. м. «Петровщина». Обвиняемая не возражала.

На улице один из контролеров вежливо попросил у нее документы, удостоверяющие личность, чтобы составить протокол об административном правонарушении, предупредив, что в противном случае вызовет наряд милиции. Это возмутило пьяную гражданку, и она стала нецензурно выражаться в адрес работника «Минсктранса», угрожать ему.

Контролер позвонил на линию 102. Услышав это, безбилетница открыла бутылку и плеснула водкой в его сторону, а после ударила рукой по лицу и стеклянной тарой по спине. Еще от 12 ударов злоумышленницы мужчина увернулся.

После она переключилась на его коллегу, попытавшись также нанести ей не менее трех ударов. Однако контролер увернулась от них.

Прибывший наряд задержал возмутительницу спокойствия, в отношении нее возбудили уголовное дело. Вину женщина полностью признала, в содеянном раскаялась. К слову, все ее противоправные действия запечатлели видеорегистраторы работников «Минсктранса».

— Обвиняемая нигде официально не трудоустроена, на иждивении имеет двоих малолетних детей, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировал заместитель прокурора Московского района Петр Антоник. — Суд признал ее виновной в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности, и на основании ст. 366 УК назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, обвиняемая должна пройти принудительное лечение от наркомании и выплатить в пользу потерпевших материальную компенсацию морального вреда — 300 и 1 000 рублей соответственно.

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