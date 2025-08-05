Bloomberg: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине 3 5.08.2025, 21:40

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Чтобы избежать санкций Трампа.

Кремль рассматривает возможность пойти на уступки президенту США Дональду Трампу, предложив «воздушное перемирие» с Украиной, чтобы избежать новых санкций после истечения срока выдвинутого Трампом ультиматума. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. При этом Москва планирует продолжать военную агрессию против соседнего государства и не собирается останавливать боевые действия полностью.

По совам собеседников агентства, предстоящий визит специального представителя США Стива Уиткоффа в Россию открывает для Москвы запоздалое окно возможностей для достижения каких-либо договоренностей с Трампом, пусть и с минимальными шансами на успех. Один из источников рассказал, что в качестве жеста деэскалации может рассматриваться приостановка российских авиаударов с применением ракет и беспилотников — при условии, что Украина также согласится на подобный шаг. Тем не менее, Владимир Путин не готов обсуждать полноценное прекращение огня, полагая, по информации агентства, что российские войска сохраняют наступательную инициативу, а цели «СВО» будут достигнуты.

Остается неясным, будет ли потенциальное предложение Москвы сопровождаться условиями, которые сделают его неприемлемым для Украины и ее западных союзников, отмечает Bloomberg.

«Трампу нужно нечто вроде „подарка“ — уступка со стороны России. Воздушное перемирие могло бы стать таким жестом», — прокомментировал ситуацию в беседе с Bloomberg близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

Ранее Трамп заявил, что Стив Уиткофф прибудет в Россию в среду, 6 августа. Это будет уже его пятый визит в страну с начала года. В Кремле не исключают, что в рамках поездки может состояться встреча Уиткоффа с Путиным.

В конце июля президент США пригрозил ввести с 8 августа 100-процентные пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть и другие товары, если Москва не прекратит боевые действия против Украины.

Между тем источники Reuters утверждают, что ультиматум Трампа не изменил намерений российского руководства. По их словам, Владимир Путин по-прежнему нацелен на захват четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые были объявлены частью России после псевдореферендумов осенью 2022 года. Российский президент, как утверждают собеседники агентства, уверен, что армия РФ выигрывает на поле боя, и не верит в эффективность новых санкций.

Кроме того, источники, близкие к Кремлю, рассказали Reuters, что российские генералы заверили Путина в скором прорыве украинской линии обороны. По словам военачальников, для достижения этой цели российской армии якобы понадобится два-три месяца.

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