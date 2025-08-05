FT: Какие санкции может ввести Трамп, если Путин не выполнит ультиматум до пятницы 5.08.2025, 22:02

Издание узнало о «легком первом шаге».

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против «теневого флота» РФ, если глава Кремля Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, 8 августа, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Два человека, приближенные к обсуждениям в Белом доме, сообщили газете, что дополнительные санкции США против «теневого флота» рассматривались как первый легкий шаг для давления на Россию.

Третий источник, близкий к администрации, отметил, что рассматривается ряд вариантов.

Дальнейшие санкции США укрепят недавние шаги ЕС против этого флота, заявил Кевин Бук, управляющий директор по исследованиям ClearView Energy Partners. ЕС наложил санкции на более 100 судов в прошлом месяце, увеличив общее количество до 415.

Согласно условиям санкционного режима, компаниям, имеющим западные связи, запрещено покупать морскую нефть по цене, превышающей ценовой предел G7, установленный на уровне 60 долларов за баррель для сырой нефти. «Теневой флот» позволяет России перевозить нефть выше этого предела — преимущественно в Китай и Индию.

«Агрессивное давление на „теневой флот“ — это прямой способ осложнить ситуацию для России и укрепить месседж, который уже посылают ЕС и Великобритания», — отметил Бенжамин Гильгеншток, руководитель макроэкономических исследований и стратегии Института Киевской школы экономики.

Кремль проигнорировал несколько сроков, установленных президентом США для того, чтобы согласиться на прекращение огня, а в последние недели усилил воздушные атаки по Украине.

Трамп все больше разочаровывается из-за отказа своего российского коллеги, и люди, близкие к администрации, заявили FT, что «Москва заплатит цену, если не сядет за стол переговоров».

Американский президент, вероятно, примет решение о возможных санкциях против РФ после возвращения своего спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы, сказал собеседник издания, близкий к администрации.

«Все зависит от того, что привезет Уиткофф. Если он вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп разозлится», — сказал источник.

Другие варианты давления на Россию включают более жесткое выполнение существующих санкций, или США присоединятся к ограничениям цены на российскую нефть, которые ЕС планирует ввести в начале сентября, добавили эксперты.

Вашингтон также может наложить вторичные санкции на банки и нефтеперерабатывающие заводы в других странах, которые способствуют торговле российской нефтью, заявил Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100% пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не достигнет масштабного мирного соглашения с Украиной. 29 июля Трамп заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть 10 дней, чтобы заключить соглашение о прекращении огня в Украине.

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