Перевозчики рассказали, как долго стоят автобусы на границе с ЕС
- 5.08.2025, 22:13
В последние дни ситуация изменилась, что стоит учитывать пассажирам.
Тревожные вести о долгом ожидании на въезде в Польшу и Литву приходят регулярно. О том, как складывается ситуация с прохождением границы с Евросоюзом в начале августа, рассказали представители сервиса «Атлас».
Литовское направление у пассажиров автобусов в последнее время считалось относительно спокойным. Перевозчики стремились выдерживать расписание, поэтому и планировать поездки было проще. Но, по данным сервиса, ситуация поменялась.
В пункте пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны «Мядининкай») неожиданно выросли очереди из автобусов.
Время ожидания пересечения границы увеличилось: в некоторых случаях рейсы задерживаются и опаздывают на 7-10 часов. Порой оформление и вовсе останавливается.
В чем причина, пока сложно сказать, но пассажирам советуют учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
Между тем в пункте пропуска «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай») ситуация спокойная. Как отмечают перевозчики, здесь нет очередей, а значит и автобусы следуют строго по расписанию. Если спешите, лучше выбирать этот маршрут.
На польской границе ситуация кардинально не изменилась. Очередь из автобусов в пункте «Брест» остается.
Среднее время ожидания прохождения границы составляет около 20 часов.
Что говорит ГПК
По данным на вечер 5 августа Госпогранкомитет дает следующую информацию об автобусах в очереди на выезд из РБ:
«Каменный Лог» – 13
«Бенякони» – 0
«Брест» – 29.
На польском направлении продолжают скапливаться и огромные очереди из легковушек. Так, въезда ждут 2330 автомобиля (по данным электронной системы ожидания).