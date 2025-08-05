Перевозчики рассказали, как долго стоят автобусы на границе с ЕС 5.08.2025, 22:13

В последние дни ситуация изменилась, что стоит учитывать пассажирам.

Тревожные вести о долгом ожидании на въезде в Польшу и Литву приходят регулярно. О том, как складывается ситуация с прохождением границы с Евросоюзом в начале августа, рассказали представители сервиса «Атлас».

Литовское направление у пассажиров автобусов в последнее время считалось относительно спокойным. Перевозчики стремились выдерживать расписание, поэтому и планировать поездки было проще. Но, по данным сервиса, ситуация поменялась.

В пункте пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны «Мядининкай») неожиданно выросли очереди из автобусов.

Время ожидания пересечения границы увеличилось: в некоторых случаях рейсы задерживаются и опаздывают на 7-10 часов. Порой оформление и вовсе останавливается.

В чем причина, пока сложно сказать, но пассажирам советуют учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.

Между тем в пункте пропуска «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай») ситуация спокойная. Как отмечают перевозчики, здесь нет очередей, а значит и автобусы следуют строго по расписанию. Если спешите, лучше выбирать этот маршрут.

На польской границе ситуация кардинально не изменилась. Очередь из автобусов в пункте «Брест» остается.

Среднее время ожидания прохождения границы составляет около 20 часов.

Что говорит ГПК

По данным на вечер 5 августа Госпогранкомитет дает следующую информацию об автобусах в очереди на выезд из РБ:

«Каменный Лог» – 13

«Бенякони» – 0

«Брест» – 29.

На польском направлении продолжают скапливаться и огромные очереди из легковушек. Так, въезда ждут 2330 автомобиля (по данным электронной системы ожидания).

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