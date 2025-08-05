В Беларуси планируют внести изменения в закон о военном положении
- 5.08.2025, 22:14
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В Беларуси планируют внести изменения в закон о военном положении. В законопроекте, который поступил в «палату представителей» предусмотрены новые основания введения военного положения, сообщило Министерство обороны Беларуси.
В частности законопроект, разработанный Министерством обороны, предусматривает «приведение в соответствие с Военной доктриной перечня военных угроз, являющихся основаниями для введения военного положения на территории Республики Беларусь».
Также в белорусском Минобороны предлагают отнести вооруженную агрессию со стороны любого государства (коалиции государств), которая совершена против «союзного государства», к основаниям для введения в Беларуси военного положения.
Кроме того, в проекте уточняются и конкретизируют задачи Вооруженных сил, функций Генерального штаба «по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты» Беларуси.
Из обнародованного текста законопроекта можно утверждать, что он предусматривает возможность введения военного положения даже в случае ударов Сил обороны Украины по военным объектам и проведения сухопутных операций в приграничных областях России, которая является «союзной» страной.