закрыть
5 августа 2025, вторник, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси планируют внести изменения в закон о военном положении

  • 5.08.2025, 22:14
В Беларуси планируют внести изменения в закон о военном положении

Подробности.

В Беларуси планируют внести изменения в закон о военном положении. В законопроекте, который поступил в «палату представителей» предусмотрены новые основания введения военного положения, сообщило Министерство обороны Беларуси.

В частности законопроект, разработанный Министерством обороны, предусматривает «приведение в соответствие с Военной доктриной перечня военных угроз, являющихся основаниями для введения военного положения на территории Республики Беларусь».

Также в белорусском Минобороны предлагают отнести вооруженную агрессию со стороны любого государства (коалиции государств), которая совершена против «союзного государства», к основаниям для введения в Беларуси военного положения.

Кроме того, в проекте уточняются и конкретизируют задачи Вооруженных сил, функций Генерального штаба «по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты» Беларуси.

Из обнародованного текста законопроекта можно утверждать, что он предусматривает возможность введения военного положения даже в случае ударов Сил обороны Украины по военным объектам и проведения сухопутных операций в приграничных областях России, которая является «союзной» страной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»