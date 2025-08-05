Зеленский обсудил с Рютте закупку американского оружия для Украины 5.08.2025, 22:28

За два дня Киев получил более миллиарда на вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили закупку американского оружия для Украины за счет союзников.

Об этом сообщает Telegram президента Украины.

«За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров — членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это», - сообщил Зеленский.

Рютте в свою очередь рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.

Зеленский также проинформировал генсека НАТО о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые Россия обстреливает интенсивнее, а также о ситуации на фронте и потребности наших воинов.

«Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать», - добавил президент Украины.

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