АР: Эта неделя может стать решающей в войне России против Украины 5.08.2025, 22:54

Срок ультиматума Трампа скоро иссякнет.

Текущая неделя может стать решающей в войне между Россией и Украиной, поскольку близится крайний срок, который президент США Дональд Трамп дал РФ на достижение мирного соглашения. Об этом говорится в аналитической статье Associated Press, опубликованной 4 августа.

Издание предполагает, что ситуация на фронте может измениться в течение следующих дней, хотя не исключает, что день 8 августа, когда завершается ультиматум главы Белого дома для Кремля, «может пройти без последствий».

Пока ни обещания, ни угрозы, ни уговоры Трампа не изменили позиции Кремля, поэтому остаются «дипломатический тупик» и дальнейшее противостояние на фронте, говорится в статье. СМИ отмечает, что в Москве ожидают спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который должен прибыть в РФ в середине недели, как раз перед завершением срока ультиматума и вероятным введением против России жестких санкций.

Трамп раздражен тем, что нелегитимный президент России Владимир Путин не прислушался к его призывам прекратить бомбардировки украинских городов, поэтому он сократил срок своего ультиматума и также начал давить на торговых партнеров Москвы, в том числе Китай и Индию. В то же время глава Белого дома признал, что Россия достаточно «хорошо умеет избегать санкции», назвав россиян «хитрыми персонажами».

Такие комментарии, вероятно, свидетельствуют о том, что Трамп не слишком надеется, что санкции заставят Путина действовать. По мнению АР, по мере приближения крайнего срока Трампа, дипломатическая атмосфера обостряется. Свидетельством этого автор статьи считает заявления Путина об изготовлении ракетных комплексов «Орешник» и высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что война в Украине может подтолкнуть Россию и США к вооруженному конфликту. Кроме этого, Путин в течение войны повторял, что согласится на перемирие только на своих условиях, подытожил автор публикации.

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