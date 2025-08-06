Автогонщик в США погиб при попытке установить мировой рекорд скорости 6.08.2025, 1:59

Крис Рашке

60-летний Крис Рашке разогнался до 455 км/ч, после чего потерял управление.

Американский автогонщик Крис Рашке погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на солончаках Бонневилл (штат Юта). Об этом сообщила в Facebook Ассоциация хронометража Южной Калифорнии (SCTA), которая проводит мероприятия.

60-летний Рашке потерял управление примерно через две с половиной мили после начала заезда. «Крису оказали медицинскую помощь на месте происшествия. К сожалению, Крис скончался от полученных травм. Причины инцидента в настоящее время расследуются», — сообщили в SCTA.

Рашке разогнался на 455 км/ч, отмечает The Guardian. Не уточняется, какой рекорд скорости пытался побить гонщик.

На протяжении десятилетий ровная, словно стекло, белая поверхность Бонневилла привлекает гонщиков со всего мира, стремящихся установить новые мировые рекорды скорости. Солончаки, оставшиеся от доисторического озера, расположенные примерно в 160 км к западу от Солт-Лейк-Сити, также служили фоном для таких фильмов, как «День независимости» и «Самый быстрый «Индиан» в мире».

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