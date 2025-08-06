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Зеленский: Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну

  • 6.08.2025, 2:04
Зеленский: Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну

Нужны жесткие санкции.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне «начали считаться с угрозой более жестких санкций».

Видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

«Сегодня говорил с президентом Трампом. Самое главное - об окончании войны. Он очень хорошо информирован: он знает о российских ударах, знает о ситуации на фронте, о том, что россияне сейчас пытаются сделать удары более интенсивными.

Мы в Украине полностью поддерживаем американское предложение немедленного прекращения огня. Мы уже много разных форматов пробовали, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе - отсутствие таких ударов ракет и дронов и вообще по гражданской инфраструктуре, и конкретно отсутствие ударов по энергетике. Все это нарушалось россиянами. Причем очень цинично. Даже когда они не били «Шахедами», они били просто по энергетическому оборудованию, по трансформаторам. И ни одного дня они не прекращали террор против гражданских, ни одного дня они не давали реальной полной тишины на фронте. И первопричиной войны является лишь желание россиян контролировать жизнь соседей, покорять соседей, убивать соседей. Если бы не это, войны бы не было.

Очень важно, что в Москве начали учитывать давление мира - на давление Соединенных Штатов Америки, на угрозу более жестких санкций за войну. И действительно один из ключевых санкционных треков - против российской нефти. Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну. Работаем ради этого, и я благодарен всем в мире, кто поддерживает», - рассказал президент.

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