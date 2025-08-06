Минчанка за три месяца прогуляла работу 23 раза 6.08.2025, 6:06

Ее судили.

В Минске огласили приговор 40-летней жительнице города, которая уклонялась от содержания детей, находящихся на гособеспечении, пишет госагентство «Минск-Новости».

У обвиняемой есть 17-летний сын и четырехлетняя дочь. Детей ранее забрали из семьи «из-за асоциального образа жизни матери» и признали нуждающимися в госзащите. С апреля 2024-го женщина должна ежемесячно возмещать расходы, затраченные государством на их содержание.

Минчанка работала на госпредприятии, но допускала прогулы без уважительных причин. Из-за этого женщина не могла в полной мере возмещать расходы на отобранных детей. За три месяца она прогуляла работу не менее 23 раз.

В итоге в отношении минчанки возбудили очередное уголовное дело. Вину она полностью признала, в содеянном раскаялась.

— У обвиняемой высшее образование, она официально трудоустроена, ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого телесного повреждения, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Юлия Луговская. — Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК («Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении»), и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, обвиняемая должна пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

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