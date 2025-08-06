Брянск массированно атаковали дроны: густой дым поднялся в районе нефтебазы 6.08.2025, 7:36

Прогремело более 10 мощных взрывов.

Российский город Брянск массированно атаковали неизвестные дроны. В городе были слышны мощные взрывы, после чего в районе местной нефтебазы появился столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что налет на город начался около 5 утра, были слышны более 10 мощных взрывов, несколько беспилотников были сбиты.

Очевидцы сообщают о столбе густого черного дыма на месте падения обломков беспилотников в одном из районов Брянска.

Жители других районов области сообщают о звуках пролета дронов и взрывах.

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