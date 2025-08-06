СМИ: Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву 3 6.08.2025, 7:45

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Стив Уиткофф

Самолет, которым он пользуется, сел в аэропорту «Внуково».

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вероятно, уже в Москве. Самолет, которым он пользуется, сел в аэропорту «Внуково».

Об этом сообщают российские СМИ.

«Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во «Внуково» на фоне информации о планирующемся визите спецпосланника Трампа в Россию», - пишет РИА Новости.

Также в соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, тот самый самолет.

Чуть более часа назад сообщалось, что согласно данным Flightradar24, самолет такого же типа, которым пользуется Уиткофф, пересек российскую границу.

Также ряд СМИ пишут, что Уиткоффа встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе анонсировал, что Стив Уиткофф в ближайшие дни будет в России по вопросу Украины.

Вскоре появилась информация, что визит должен быть на выходных, однако Трамп на днях уточнил, что поездка состоится 6 или 7 августа.

Этой ночью президент США вновь отвечал на вопросы журналистов и анонсировал, что завтра (6 августа) между Соединенными Штатами и Россией пройдут переговоры. Вероятно, он говорил о визите Уиткоффа.

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