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Трамп назвал своего вероятного преемника на посту президента США

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  • 6.08.2025, 8:13
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Трамп назвал своего вероятного преемника на посту президента США
Фото: Getty Images

Возможен альянс двух политиков Республиканской партии.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его преемником на посту президента может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - ред.) выполняет отличную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом», - сказал Трамп.

Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио «в той или иной форме».

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио не исключил, что на президентских выборах в 2028 году, кандидатом от республиканцев может стать нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В то же время, Трамп заявил, что не планирует в третий раз баллотироваться на высший политический пост в США.

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