Украина получит от четырех стран Европы оружие на более чем 1 млрд долларов 6.08.2025, 8:15

В пакет войдут ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют передачу американского вооружения для Украины на сумму более 1 млрд долларов.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга 5 августа.

По ее словам, Дания, Норвегия и Швеция объявили о решении профинансировать дополнительный пакет американского оружия для Украины на сумму 500 млн долларов.

Она напомнила, что 4 августа Нидерланды согласились оплатить поставки первого пакета американского оружия и боеприпасов общей стоимостью более 500 млн евро. Среди них - ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Брюс отметила, что «вместе эти поставки составляют более 1 млрд долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования».

«Как отметил посол Уитакер, это позволит Украине защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивого прекращения огня», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

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