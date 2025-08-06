Украина получит от четырех стран Европы оружие на более чем 1 млрд долларов
- 6.08.2025, 8:15
В пакет войдут ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют передачу американского вооружения для Украины на сумму более 1 млрд долларов.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга 5 августа.
По ее словам, Дания, Норвегия и Швеция объявили о решении профинансировать дополнительный пакет американского оружия для Украины на сумму 500 млн долларов.
Она напомнила, что 4 августа Нидерланды согласились оплатить поставки первого пакета американского оружия и боеприпасов общей стоимостью более 500 млн евро. Среди них - ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Брюс отметила, что «вместе эти поставки составляют более 1 млрд долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования».
«Как отметил посол Уитакер, это позволит Украине защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивого прекращения огня», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.