«Такое бывает примерно раз в семь лет» 6.08.2025, 8:19

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Фото: МЧС

Синоптики рассказали о погодных аномалиях июля в Беларуси.

Июль в Беларуси был теплым и дождливым. О климатической характеристике второго месяца лета БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Средняя по Беларуси температура воздуха составила 19,8 градуса, что выше климатической нормы на 0,9 градуса. Такой и более теплый июль бывает примерно раз в семь лет.

Наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской и Витебской областях (плюс 1,4 и плюс 1,3 градуса соответственно), в Брестской области отклонения были наименьшими (плюс 0,3 градуса). Средняя температура воздуха всех декад месяца была выше нормы.

Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла 23−29 градусов, в отдельные дни повышалась до 30 градусов и выше. Максимального значения (34,6 градуса) температура воздуха достигла 3 июля в Бресте.

Температура воздуха ночью в основном находилась в пределах 11−18 градусов, в самые холодные ночи не превышала 10 градусов. Минимальная температура воздуха отмечена на станции Полесская 6 июля и составила 6,9 градуса. Тем не менее в отдельные сутки местами по стране были зарегистрированы тропические ночи (минимальная температура воздуха за ночь составляла 20 градусов и более).

За месяц в среднем по республике выпало 129 мм осадков, что составило 144% климатической нормы. Избыток дождей отмечался на большей части территории страны. Самой влажной оказалась Гродненская область — в среднем по области выпало 153 мм, или 172% нормы. Меньше всего осадков пришлось на территории Могилевской области — 100 мм, или 115% нормы.

Количество осадков первой декады месяца было близким к климатической норме. Во второй и особенно в третьей декаде отмечалось избыточное увлажнение, выпало 141% и 188% декадной нормы соответственно. На протяжении месяца было отмечено от 8 до 18 дождливых дней (с суммой осадков за сутки 1 мм и более) при норме 9−11 дней. На протяжении месяца наблюдались туманы, грозы, отмечалось выпадение града диаметром до 9 мм (Пинск).

«Дожди в основном носили ливневый характер, в отдельные дни месяца достигали критерия опасного гидрометеорологического явления: очень сильный дождь до 94 мм (ГП Малевичская Рудня) и очень сильный ливень до 39,5 мм (Березино)», — рассказали в Белгидромете.

В отдельных районах отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более, местами достигшее критерия опасного гидрометеорологического явления (25 м/с и более). Максимальная скорость ветра за месяц зарегистрирована на станции Могилев 10 июля (26 м/с), также на ГП Остер-Ходунь 11 июля наблюдался очень сильный ветер — 10 баллов по шкале Бофорта (25−28 м/с).

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