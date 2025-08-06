Ультиматум истекает: США готовят удар по РФ 6.08.2025, 8:25

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Стало известно, какой ход рассматривают в администрации Трампа.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении «теневого флота» российских нефтяных танкеров, если российский лидер Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, 8 августа. Об этом пишет Financial Times (FT).

Включение судов этого флота в черный список станет первым случаем введения США санкций против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом. Россия использует теневой флот, состоящий в основном из старых танкеров, для транспортировки нефти по всему миру, пытаясь обойти западные ограничения, введенные после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Доходы от экспорта этой нефти помогают финансировать войну.

В статье FT говорится, что санкции против танкеров показали свою эффективность. Проведенный изданием анализ 115 танкеров, попавших под санкции США за перевозку российской нефти, свидетельствует о том, что частота использования судов значительно снизилась. Однако санкции против танкеров не будут подталкивать к полному отказу от российской нефти, как 100%-ные пошлины для стран-покупателей.

Кремль проигнорировал ряд сроков, установленных президентом США для соглашения о прекращении огня, и в последние недели значительно усилил свои атаки на Украину. Трамп все больше разочаровывается в своем российском коллеге, и люди, близкие к администрации, заявили, что «Москва поплатится, если не сядет за стол переговоров».

По словам источника, близкого к администрации Трампа, окончательное решение о дальнейших мерах против Москвы будет принято после возвращения в Вашингтон спецпосланника Уиткоффа. «Все будет зависеть от того, с чем он вернется. Если он вернется ни с чем, Трамп будет в ярости», — сказал источник FT.

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