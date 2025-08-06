Кадыров появился на публике: внешний вид главы Чечни шокирует 6.08.2025, 8:48

3,564

Первое выступление после инцидента в Турции подтвердило слухи о проблемах со здоровьем.

Рамзан Кадыров, который последние 18 лет возглавляет Чечню, появился на публике впервые после «несчастного случая» в Турции. Он лично провел совещание, чтобы показать всем, что здоров, однако только усилил слухи об обратном, пишет Dialog.UA.

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров», — сказал Кадыров на совещании. Это стало первым его публичным выступлением за долгое время, до этого он ограничивался редкими видеообращениями.

Однако сам факт появления не убедил наблюдателей, скорее, вызвал новые вопросы. На опубликованных кадрах Кадыров выглядел крайне истощенным, черты лица заострились, он заметно исхудал.

По мнению многих, внешность главы Чечни не подтверждает слова о здоровье, а, наоборот, свидетельствует о тяжелой болезни. Слухи о серьезных проблемах со здоровьем Кадырова ходят уже несколько лет.

В разное время источники сообщали о некрозе поджелудочной железы, а также о раке надпочечников с метастазами в легкие. По внешнему виду «пехотинца Путина» можно предположить, что лечение либо не помогает, либо уже не проводится.

Тем временем СМИ пишут, что Кадыров хочет передать власть своему 16-летнему сыну Адаму. Однако, по информации источников, диктатор РФ Владимир Путин не поддерживает такую идею и не намерен допустить фактической передачи Чечни по наследству.

Дополнительный повод для разговоров о здоровье главы Чечни появился после публикаций турецких изданий. По их данным, недавно Кадыров едва не утонул на мелководье на фешенебельном курорте. Его пришлось вытаскивать спасателям и срочно госпитализировать.

Несмотря на все слухи, окружение Кадырова продолжает настаивать на том, что он «в строю». Однако каждый новый выход на публику только усиливает сомнения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com